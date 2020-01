VVV Lo-Reninge steunt De Lovie en het Havenhuis GUS

27 januari 2020

15u27 0 Lo-Reninge VVV Lo-Reninge geeft 250 euro aan De Lovie die in Lo het dagcentrum De Seizoenen heeft. Daarnaast steunt het ook Het Havenhuis in Reninge met hetzelfde bedrag.

In december organiseerde VVV Lo-Reninge het warmste concert met Kobe Sercu en An-Sofie Noppe. De 500 euro die dat opbracht verdeelt de vereniging onder De Lovie en Het Havenhuis. Voor het dagcentrum De Seizoenen zal De Lovie met het geld een nieuwe kast kopen voor de winkel waar de mensen met een beperking hun zelfgemaakte producten verkopen. Bij Het Havenhuis in Reninge kunnen mensen met een niet aangeboren hersenletsel door een ongeval of ziekte terecht.