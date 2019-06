Vijf combi's ter plaatse na ruzie omwille... van wasmachine Jelle Houwen

06 juni 2019

06u58 0 Lo-Reninge Liefst 5 politiecombi’s repten zich woensdagmiddag om 14 uur in allerijl naar het anders zo vredig dorpje Noordschote in Lo-Reninge.

Op het Noordschoteplein hadden enkele mannen het met elkaar aan de stok gekregen. Letterlijk dan, want een getuige had gezien dat de mannen naar elkaar zwaaiden met een hamer, een knuppel en zelfs een mes. Er zou iemand geslagen geweest zijn en bewusteloos geraakt zijn. De politie Spoorkin nam dus geen enkel risico: niet enkel zij maar ook de collega’s van Polder kwamen massaal ter plaatse.

“Het ging om een ernstige melding waarin sprake was van wapens”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “Dus namen we geen risico’s. Maar uiteindelijk bleek het niet zo ernstig te zijn en was er geen sprake van een mes. Het ging zelfs om iets banaals. Op het plein hadden enkele mannen een discussie over de verkoop van een wasmachine. Daarbij ging het om wat duw-en trekwerk en werd ook een klap uitgedeeld. De gemoederen konden snel bedaard worden.” De politie stelde een pv op. Een van de vechtersbazen kreeg wel een klap op het achterhoofd maar het is niet duidelijk hoe hij die kreeg. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis van Ieper gebracht.