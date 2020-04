Verdachten van drugslabo’s in Reninge en Vlamertinge blijven aangehouden Bart Boterman

24 april 2020

09u34 3 Lo-Reninge Vijf van de zeven aangehouden verdachten in het dossier rond een xtc-lab in oude hoeves in Lo-Reninge, Vlamertinge en Limburg moeten minstens een maand langer in de cel blijven. De twee anderen komen later voor de raadkamer.

In december vielen de speurders van de federale gerechtelijke politie binnen op oude hoeves in de Kriekestraat in Vlamertinge en in de Groenestraat in Reninge. Op beide plaatsen werden drugslabo’s ontdekt of materiaal dat wijst op stilgelegde activiteiten. Er werd meteen de link gelegd naar de vondst van 120 vaten drugsafval in Ieper. In de woning op de hoeve in Reninge zijn toen zelfs zeven vluchtelingen aangetroffen die er zaten te wachten op een transport naar het Verenigd Koninkrijk. Tegelijk werden ook huiszoekingen uitgevoerd in Maaseik, Genk, Maasmechelen en Heusden-Zolder. In een villa werden toen honderden cannabisplanten gevonden. Twee mensen waren er bovendien xtc-tabletten aan het maken.

De criminelen huurden beide boerderijen in Vlamertinge en Reninge van dezelfde landbouwersfamilie. Bij de Europese politiedienst Europol staan enkele van de opgepakte verdachten bekend voor de aanmaak van drugs.