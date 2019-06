Vanaf 24 juni kan de wekker vooruit lopen in Reninge GUS

14 juni 2019

09u28 2 Lo-Reninge Fluvius vernieuwt een middenspanningscabine op de Reningesteenweg in Lo-Reninge. Daardoor kunnen in de week van 24 juni wekkers vooruit lopen, zonnepanelen niet werken en blijft het nachttarief van kracht.

Op de Reningesteenweg bij huisnummer 14 staat een cabine met verouderde apparatuur op het middenspanningsnet. Fluvius zal die renoveren. Na de werken gebeurt de monitoring vanop afstand en kan Fluvius sneller ingrijpen bij defecten. Het plaatsen van zo’n cabine duurt een week. De werken starten maandag 24 juni om 4.30 uur en duren tot vrijdag 28 juni 19 uur. Fluvius plaatst in die week een stroomgenerator. Zo kan het de stroomonderbreking beperken tot een kwartier op vrijdag 28 juni tussen 17 en 19 uur. Het plaatsen van zo’n generator heeft enkele merkwaardige bijwerkingen voor de 185 aansluitingen in het gebied. De omschakeling van dag- naar nachttarief zal niet werken. Klanten blijven tijdens de werken dus op nachttarief. De tijd op elektrische klokken en wekkers zal vooruit lopen, maar dat is niet schadelijk voor de toestellen. Tot slot zullen de zonnepanelen tijdelijk niet werken. Voor het verkeer zullen de werken geen gevolgen hebben. De klanten die hinder kunnen ondervinden, zijn die uit de Burgemeester Pietersstraat, Dorpplaats, Groenestraat, Hoflandstraat, Ieperstraat, Molenhoek, Molenstraat, Peperstraat, Sint-Maarten, Woestenstraat, Zuidschote- en Zwartestraat.