Twee besmettingen in wzc Zilvervogel maar niemand zwaar ziek: “We blijven relatief goed gespaard” Bart Boterman

15 april 2020

Woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge, met 110 bewoners, blijft relatief goed gespaard van Covid-19. "Twee bewoners hebben in de eerste weken sinds de maatregelen positief getest maar zijn nooit zwaar ziek geweest. De twee zijn meteen in afzondering geplaatst. Sindsdien zijn geen besmettingen meer vastgesteld en dat is goed nieuws", zegt directeur Jorgen Sijoen.

“We proberen kort op de bal te spelen en meteen te testen bij de minste symptomen. De kans bestaat natuurlijk dat bewoners drager zijn van het virus zonder ziek te worden. Daarom is het wachten op de testkits vanuit de overheid, zodat we alle bewoners en personeelsleden kunnen testen. Wanneer dat het geval zal zijn, weten we niet. Intussen blijven we de richtlijnen rond hygiëne en beschermingsmateriaal zo strikt mogelijk volgen. Uiteraard is bezoek niet mogelijk”, aldus Jorgen Sijoen.

Toch schuilen achter dat relatief goed nieuws niet altijd positieve verhalen. “De impact van de maatregelen op bewoners en medewerkers is groot. De bewoners hebben al in weken geen enkel familielid gezien, terwijl sommigen vroeger elke dag bezoek kregen. Dat weegt op de moraal van velen, wees daar maar zeker van. Wij doen ons uiterste best om bewoners positieve energie te bezorgen door middel van onze babbelbox, videochat en bezoeken achter glas, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend”, besluit Jorgen Sijoen.