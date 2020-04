Stadsbestuur roept zijn inwoners op om zelf mondmaskers te maken Gudrun Steen

29 april 2020

14u43 0 Lo-Reninge Het stadsbestuur van Lo-Reninge heeft naast 5000 kant-en-klare mondmaskers ook stof aangekocht zodat de inwoners zelf aan de slag kunnen.

“We stellen pakketjes samen met op maat gesneden stof, elastieken en bijhorend patroon. Samen met de handleiding delen we dat allemaal gratis uit”, zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). “We hebben voldoende stof aangekocht voor 5000 mondmaskers. Daarnaast bestelden we éénzelfde aantal bij de Dienstverlenende Vereniging Westhoek. Met een totaal van 10.000 mondmaskers moeten we er voldoende hebben voor onze ruime 3000 inwoners. De eerste mondmaskers zijn voor alle leerkrachten en de leerlingen in het secundair. We maken ons sterk dat alle inwoners minstens twee mondmaskers krijgen. Ik reken op de samenhorigheid van onze bevolking. Vorig jaar hebben we onze stad al kleur gegeven met talrijke breiwerkjes dus handig en creatief zijn we zeker.”

Op de website www.impactdays.co/nl/lo-reningehelpt kunnen mensen zich registreren. Je kan ook bellen naar 058 28 80 20. Ook wie de pakketjes wil helpen samenstellen mag zich op die manier aanmelden.