Stadsbestuur en bloemist zetten alle inwoners van Lo-Reninge in de bloemen en dat mag je letterlijk nemen Gudrun Steen

09 april 2020

10u12 0 Lo-Reninge Vandaag en morgen krijgen alle 3000 inwoners van Lo-Reninge twee viooltjes thuis geleverd. Zo zorgen het stadsbestuur en lokaal bloemist Dequeker voor een fleurig paasgeschenk.

Het zijn de mensen van de technische dienst die de 6000 viooltjes zullen rondbrengen. Bij het cadeautje zit ook een brief. “In deze turbulente periode willen we onze inwoners een hart onder de riem steken”, zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). “Met de lente in het land schenken we graag een viooltje als steun voor alle inspanningen en als motivatie om nog even door te bijten. Geef het bloempje een zichtbare plaats. Zo geven we de samenwerking een gezicht. Ondertussen blijven we hard verder werken. Voor wie hulp nodig heeft, hebben we een telefoonlijn geopend. Bellen kan naar 058 28 80 20. Op onze facebookpagina Toerisme Lo-Reninge posten we graag wandel- en fietstips. We roepen onze inwoners op zoveel mogelijk lokaal aan te kopen. Kortom, we moedigen iedereen aan om voor elkaar te zorgen.”