Stad Lo-Reninge is nieuwe eigenaar van Markeymolen en wil die weer maalvaardig maken (al kan dat nog wel een paar jaar duren) GUS

10 februari 2020

10u31 0 Lo-Reninge De provincie heeft de Markeymolen in Pollinkhove na veertig jaar overgedragen aan het stadsbestuur van Lo-Reninge. “De herstelwerken zal de provincie nog betalen. Wij nemen de latere beheer- en onderhoudskosten voor onze rekening”, legt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) uit.

“Tot tien jaar geleden was er nog een molenaar actief en was de Markeymolen een toeristische bezienswaardigheid”, weet de burgemeester. “Een grondige restauratie dringt zich echter op. De provincie kan geen premie meer krijgen om molens te restaureren, vandaar dat wij als stadsbestuur nu de nieuwe eigenaar zijn. De provincie raamde de herstelwerken op 450.000 euro en zal het verschil tussen de subsidie en de kosten zelf betalen. Ook eventuele meerkosten die uit de restauratie kunnen voortvloeien, past de provincie bij. Wij staan in voor het beheer en het onderhoud. Binnen het half jaar stellen we een ontwerper aan. Wanneer de werken zullen uitgevoerd worden, zal afhangen van hoe snel de Vlaamse overheid met subsidies over de brug komt. Ik vermoed dat het nog een paar jaar zal duren voor de Markeymolen weer maalvaardig is. Samen met de VVV zullen we nagaan hoe we het monument in ons toeristisch aanbod kunnen integreren. We willen ook weer een molenaar aantrekken zodra de molen gerestaureerd is.”