Schrikkeltweeling Jelle en Ewoud wordt 7 jaar: “Maar we voelen ons 28” Laurie Bailliu

28 februari 2020

15u25 0 Lo-Reninge Tweeling Jelle en Ewoud Vandenbroele uit Noordschote vieren morgen officieel hun zevende verjaardag. Toch staan er al 28 levensjaren op de teller voor de ‘schrikkeltweeling’.

Mama Marleen kreeg 16 weken platte rust voorgeschreven toen ze zwanger was van haar twee-eiige tweeling, Jelle en Ewoud. “Toen we uiteindelijk geboren werden op 29 februari, geloofde niemand het”, zeggen Jelle en Ewoud. Jelle is papa van Rachelle (2) en is samen met Julie (29). Hij werkt als veehandelaar, samen met zijn vader. Ewout heeft een relatie met Hope (24) en werkt bij het agrarische bedrijf Vandewalle-Depoorter.

“Dat onze verjaardag op de schrikkeldag valt, blijft speciaal. Vroeger hadden alle klasgenoten hun ‘vaste’ verjaardagsdatum en wij niet. Nu zitten we daar niet echt mee in. We nemen nu gewoon de dag die het dichtste bij het weekend ligt.” Nu ze hun verjaardag effectief op 29 februari kunnen vieren, maken ze het iets specialer. Jelle gaat uit eten met zijn vriendengroep en Ewout gaat met zijn vriendin op weekend. “In principe zijn we zaterdag 7 jaar, maar we voelen ons 28 jaar. We worden wat ouder”, lacht Jelle.