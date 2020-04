Provincie draagt Markeymolen over aan stadsbestuur van Lo-Reninge voor één euro Gudrun Steen

24 april 2020

15u12 0 Lo-Reninge Het was al bekend dat het stadsbestuur van Lo-Reninge eigenaar zou worden van de Markeymolen. Nu heeft de provincieraad dat ook goedgekeurd. Lo-Reninge zal het monument restaureren.

“Door een nieuw decreet Onroerend Erfgoed heeft de provincie geen recht meer op subsidies als het molens restaureert”, legt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) uit. “Een stadsbestuur kan die wel aanvragen, vandaar de verkoop.” Eerder deed de provincie hetzelfde voor de Wullepitmolen in Zarren.

De restauratie en het opnieuw maalvaardig maken van de molen zijn geraamd op 450.000 euro. Het stadsbestuur van Lo-Reninge moet dat niet alleen ophoesten. De provincie voorziet een kwart miljoen euro. Lo-Reninge zal de molen laten erkennen als Erfgoed zonder Economisch Nut om dan via een molenbeheersplan een verhoogde erfgoedpremie te ontvangen.

De molen langs de Lovaart werd in 1797 gebouwd en is sinds 1949 beschermd als monument. De provincie was er veertig jaar eigenaar van.