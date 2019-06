Post jouw mooiste foto’s met de hashtag #vanloreninge GUS

28 juni 2019

14u53 0 Lo-Reninge “We hopen op een mooie instroom waaruit we beelden kunnen kiezen voor ons stedelijke informatieblad”, zegt schepen Lieve Castryck (Dynamisch).

“Wie foto’s post van Lo-Reninge op sociale media kan dat voortaan doen met de hashtag #vanloreninge. “Zo kunnen we gemakkelijk foto’s van onze stad groeperen, bekijken en publiceren in ons driemaandelijks infokrantje. Uiteraard vermelden we telkens de naam van de fotograaf. Ook in de toekomst willen we meer inzetten op sociale media. Toerisme, jeugd en milieu hebben al hun eigen Facebookpagina. Binnenkort voegen we er nog een algemene van Lo-Reninge aan toe met alle nieuws van en over onze stad. We sleutelen ook aan een nieuwe website.”