Pollinkhovestraat volgende week afgesloten, twee bushaltes niet bediend GUS

17 januari 2020

11u33 2 Lo-Reninge Maandag starten in de Pollinkhovestraat in Lo-Reninge rioleringswerken. Die hebben een aantal gevolgen.

“Die straat zal van maandag tot en met vrijdag afgesloten zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Matthys (Dynamisch). “Er vinden rioleringswerken plaats. Doorgaand verkeer zal niet mogelijk zijn, plaatselijk verkeer laten we wel toe, behalve in de werfzone tussen huisnummers 2 en 15. De omleiding is uitgestippeld via de Burgweg. De bushaltes Pollinkhove-Dorp in de Vaartstraat en Pollinkhove-kapel in de Pollinkhovestraat zullen volgende week niet bediend worden. Er zijn geen vervangende bushaltes.”