Peter en Ellen baten voortaan volkscafé ‘Bij De Witten’ in het gehucht Fintele uit Gudrun Steen

25 juni 2020

14u53 12 Lo-Reninge Volkscafé Bij De Witten is al honderd jaar een vaste waarde in het gehucht Fintele in Lo-Reninge. Onlangs namen Peter Denoo (37) en Ellen Vanmechelen (35) uit Roeselare de zaak over.

Peter heeft een bakkersopleiding genoten en heeft ook een koksdiploma op zak. Zijn moeder baat in Zwevezele café Zeswege uit. “Ik ben opgegroeid in een dorpscafé”, lacht Peter. Anders ligt dat bij Ellen. “Ik heb elf jaar als dossierbeheerder gewerkt op de personeelsdienst van het OCMW in Roeselare. Ik was daar verantwoordelijk voor de loonadministratie. In het café van mijn schoonouders heb ik wel wat horeca-ervaring opgedaan.”

Via vrienden kwam het koppel te weten dat de eigenaar van Bij De Witten nieuwe uitbaters zocht en zo ging de bal aan het rollen. “We wilden aanvankelijk op 1 april openen, maar daar heeft het coronavirus anders over beslist”, legt Ellen uit. “We zijn opgelucht dat we nu eindelijk kunnen openen. Onze klanten genieten van onze Picon, knabbelplanken, de patisserieklassieker merveilleux en onze ijscoupe ‘Bij De Witten’. We zijn een eet- en biercafé waar je ook kunt genieten van streekbieren, geuzen en trappisten. Ontbijt- en groepsarrangementen kunnen op aanvraag.”

Het café is nu open tot en met zondag van 10 tot 22 uur. In juli en augustus is dat elke dag.