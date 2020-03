Nog maar 100 kaarten beschikbaar voor nieuwste productie van Toneelkring Bartje Gudrun Steen

04 maart 2020

11u24 5 Lo-Reninge Toneelkring Bartje voert vanaf 14 maart in Pollinkhove zijn nieuwste productie ‘Oscar’ op. Wil je erbij zijn? Twijfel dan niet te lang, want twee voorstellingen zijn al uitverkocht. Er zijn nog honderd tickets beschikbaar.

Het gaat zoals elk jaar hard voor Toneelkring Bartje. De voorstellingen op 14 en 20 maart zijn uitverkocht. Er zijn wel nog plaatsen voor de zondagvoorstellingen op 15 en 29 maart om 16 uur en voor de opvoeringen op 21, 25 en 28 maart om 20 uur, telkens in centrum Concorde. Toneelkring Bartje voert ‘Oscar’ op. Die komedie werd in 1967 verfilmd met in de hoofdrol Louis De Funès. “Christian Martin is een vlotte jongeman die werkt voor een schatrijke zeepfabrikant. Wanneer hij om opslag vraagt omdat hij met een rijk meisje wil trouwen, gaat de bal aan het rollen”, zegt regisseur Koen Vandenberghe.

Op het podium staan Herlinde Decroos, Fien Fonteyne, Celine Beheydt, Joke Melis, Liesbet Desmet, Thomas Deruyttere, Joren Delva, Danny Snick en Kris Demuynck. Reserveren kan via ignace@lootvoet.be of op 058/28.98.20. Een kaartje kost acht euro. Meer info op www.toneelkringbartje.be.