Nieuwe reeks techniekacademie voor tieners komt eraan GUS

06 januari 2020

10u59 1 Lo-Reninge De techniekacademie voor tieners start weer op woensdag 22 januari in Lo-Reninge. Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar steken dan elke week, tot 6 mei, heel wat op tijdens praktische workshops.

De techniekacademie is een initiatief van hogeschool Vives. Tijdens twaalf workshops maken kinderen kennis met voeding, hout, programmeren, metaal, kunststof, elektriciteit en elektronica. Ze gaan ook op bedrijfsbezoek. Het aantal deelnemers is beperkt tot twintig. De reeks kost zeventig euro, materiaal en verzekering inbegrepen. Het vindt plaats in de oude jongensschool in de Ieperstraat. Wie slaagt, krijgt op 6 mei zijn diploma. Inschrijven kan bij Lien Vandergucht van de jeugddienst op 058/28.80.20 of via jeugd@lo-reninge.be. Meer info op www.techniekacademie-lo-reninge.be.