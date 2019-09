Mountainbiken door Lo en omstreken GUS

24 september 2019

10u00 0 Lo-Reninge De 22ste editie van de Westhoekrally voor mountainbikers staat zondag 6 oktober op het programma in Lo-Reninge. Verwacht je aan een parcours met wegen waarop je anders niet mag rijden. Een unieke ervaring dus.

De mountainbikers van WTC Julius Caesar sluiten hun wegseizoen af met de Westhoekrally. Dat is meteen ook de start van het veldseizoen. “We starten aan het sportterrein in Lo tussen 7.30 en 10.30 uur”, nodigt Patrick Vermeulen uit. “Er zijn omlopen van 32, 39, 50 en 60 kilometer. We doorkruisen niet alleen Lo, Noordschote, Reninge en Pollinkhove maar pakken ook een stukje van Woumen, Merkem, Boezinge en Zuidschote mee op het langste traject. Uiteraard gaan we een flink stuk offroad over landwegen, kerkwegels, jaagpaden, boswegels, grasstroken, gravel en kasseien. Dat kan omdat we samenwerken met een aantal landbouwers en het Agentschap Natuur en Bos. Daardoor kunnen we éénmalig passeren over privégronden en unieke doorsteken. Onderweg zijn er twee bevoorradingsposten. Nadien krijgen alle deelnemers een belegd broodje.” Deelnemen kost vier of zes euro. Info: 058 28 80 17.