Met een groep wielertoeristen op café is niet zonder gevaar. In Lo-Reninge meer dan 10 besmettingen Gudrun Steen

09 september 2020

06u44 30 Lo-Reninge In Lo-Reninge zijn nu al 13 besmettingen met Covid-19 vastgesteld maar dat aantal kan nog oplopen. Burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) deelt mee dat de oorzaak bij een groepje wielertoeristen ligt.

“Eén iemand van die groep voelde zich nadien niet lekker en ging naar de huisarts waar hij vernam besmet te zijn met het coronavirus. Zo ging de bal aan het rollen”, reageert burgemeester Morlion. “Er zijn enkel volwassenen besmet, geen kinderen. Toch hebben we de school in Pollinkhove gedeeltelijk moeten sluiten omdat een leerkracht er eveneens besmet is. Enkel de kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar gaan naar school. De andere kinderen krijgen afstandsonderwijs. Het stelt me enigszins gerust dat iedereen de nodige verantwoordelijkheid heeft genomen. Die bewuste wielertoerist bijvoorbeeld ging zelf naar de huisarts en volgt de opgelegde maatregelen.”

Naast de gedeeltelijke sluiting van de school in Pollinkhove heeft het stadsbestuur ook beslist om alle activiteiten de komende paar weken te schrappen. Ook de ontmoetingscentra blijven op slot uit voorzorg. Lo-Reninge telt om en bij de 3300 inwoners.