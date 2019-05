Markeymolen staat te verkommeren, maar restauratie kost handenvol geld GUS

23 mei 2019

10u48 0 Lo-Reninge De Markeymolen in Pollinkhove staat de verkommeren en daarom trekt oppositiepartij Inspraak aan de alarmbel. Het wil dat het stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid opneemt, maar volgens burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) is dat niet zo simpel.

“De provincie wil de Markeymolen voor één symbolische euro aan het stadsbestuur van Lo-Reninge ver kopen”, zegt Ignace Lootvoet (Inspraak). “De provincie wil ook tussenkomen in de restauratiekosten voor het deel dat het Agentschap Onroerend Erfgoed niet subsidieert. De restauratie zou de stadskas dus niets kosten. De provincie stuurde daarover in juni 2018 al een brief naar het stadsbestuur, maar dat heeft niet geantwoord. Er volgde een tweede brief op 2 april, waarop het schepencollege laten weten heeft dat het een nieuw overleg wil. Zo is bijna een jaar verloren gegaan. Uiteraard moeten we financiële garanties afdwingen, maar we moeten nu al nadenken over de toekomst. Hoe zullen we de molen uitbaten?”

Vergiftigd geschenk

Burgemeester Lode Morlion ziet de geste van de provincie eerder als een vergiftigd geschenk. “De totale restauratiekost bedraagt 431.374 euro. De provincie wil tussenkomen voor veertig procent, maar met een maximum van 172.500 euro. We willen van de provincie graag een nieuwe raming op basis van een nieuw onderzoek zodat we actuele prijzen kunnen vergelijken. De provincie moet ook de meerkost voor zijn rekening nemen. Als we die garanties krijgen, nemen we onze verantwoordelijkheid op. We zijn ervan overtuigd dat de Markeymolen een belangrijke rol in ons toerisme kan innemen. Een actieve molenaar is dan zeker een must.”