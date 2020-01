Maak kennis met de nieuwste wandelclub De IJzerstappers GUS

03 januari 2020

15u55 10 Lo-Reninge ‘Meer bewegen’, het is een goed voornemen bij velen. Voeg de daad bij het woord en maak je lid van de nieuwste wandelclub De IJzerstappers. Die is actief in de regio Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren.

“Onze eerste ledenwandeling start op zondag 19 januari op de parking bij de Fintele in Pollinkhove”, nodigt Ronny Denys uit. “Ook op dinsdag 21 januari spreken we daar af. De ledenwandelingen zullen maandelijks plaatsvinden op de derde zondag en de dinsdag daarna, telkens om 14 uur in Lo-Reninge, Alveringem of Vleteren. Dat zijn kortere tochten van tien kilometer. Daarnaast plannen we één keer per jaar een grote wandeltocht in een van de drie gemeenten. De eerste is de IJzerbroekentocht op dinsdag 14 april in en rond Reninge.”

De IJzerstappers zijn aangesloten bij de federatie Wandelsport Vlaanderen. Lieven Hostens uit Veurne is peter van de nieuwe wandelclub. Hostens is voorzitter van de Nieuwpoortse wandelclub en ook voorzitter van Wandelsport Vlaanderen. De IJzerstappers hebben al negentig leden. Meer info bij voorzitster Carine Vens op 0488/94.84.37 of via carine.vens@gmail.com. De IJzerstappers zijn ook te volgen op Facebook.