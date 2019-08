Lukken uit Lo-Reninge: “West-Vlaamse gelukswafels worden al 130 jaar gebakken volgens het geheime familierecept” HLN kiest Het Streekproduct 2019 Christophe Maertens

31 augustus 2019

07u00 0 Lo-Reninge Iedereen kent de ‘lukken’ - of boterwafeltjes - van Jules Destrooper, maar in West-Vlaanderen bakten vroeger heel wat huismoeders die koekjes om met Nieuwjaar aan familie te schenken. Het waren geluksbrengers voor het nieuwe jaar, vandaar de naam lukken. Ook nu wordt er in de Westhoek nog volop gebakken rond de eindejaarsperiode.

Jules Destrooper, een bakker en handelaar in koloniale waren uit Lo, gaf op het einde van de negentiende eeuw zijn klanten zelfgebakken amandelbrood om ze te bedanken voor hun bestellingen. Dat koekje viel zo in de smaak dat Jules in 1886 volledig overgestapt is naar het bakken van deze flinterdunne koekjes. Vier jaar later lanceert Jules de natuurboterwafel of ‘lukke’, een West-Vlaamse gelukswafel die traditioneel rond Nieuwjaar gebakken werd. Vroeger was het dan ook de gewoonte om als kind je peter of meter te gaan ‘lukken’ of gelukkig nieuwjaar te wensen. In ruil voor deze nieuwjaarswensen kregen de kinderen dunne, krokante wafeltjes cadeau. Het werd zo’n succes dat steeds minder huismoeders hun lukken zelf bakten. De voorloper van dat koekje werd echter al in de middeleeuwen gebakken als dun opgerold wafeltje, lezen we in het geschiedenisboek van Destrooper.

Lukkenijzer

Iedere familie had haar eigen recept en het bakken van de wafeltjes maakte deel uit van een ritueel dat liep van tweede kerstdag tot oudejaarsdag. Het deeg werd gemaakt van bloem, suiker, boter en eieren en moest tot een droge, hardbruine massa geroerd en gekneed worden. Het deeg werd een nacht in de kelder gezet om verder op te stijven en werd daarna op de Leuvense stoof in een ovaalvormig wafelijzer met ruitjespatroon gebakken. Het eerste lukkenijzer in Lo is vermeld in een Staat van Goed uit 1657.

Dankzij de nodige investeringen heeft het niet lang geduurd voor de lukke ook in het buitenland haar intrede deed. Aangezien de koekjes van Jules Destrooper vandaag in tachtig landen te vinden zijn, bestaat de kans dat je de lukke ook tegenkomt in Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.

Natuurlijke ingrediënten

Het recept van de lukke blijft nog altijd een goed bewaard geheim en werd doorheen de jaren niet gewijzigd. “We hebben in die 130 jaar niks veranderd aan het oorspronkelijke gerecht van Jules Destropper en zijn dat niet van plan ook”, knipoogt Ives Depoortere, de nieuwe directeur van Jules Destrooper. “Ook voor de achttien andere koekjes binnen ons assortiment geldt maar één regel: we werken alleen maar met honderd procent natuurlijke ingrediënten. Voor alle koekjes gebruiken we alleen de puurste ingrediënten, waaronder echte boter, Belgische chocolade en amandelen uit Valencia. Daarnaast maken we geen gebruik van bewaarmiddelen, kleur- en kunstmatige smaakstoffen”, verzekert Depoortere.

Ook voor de achttien andere koekjes binnen ons assortiment geldt maar één regel: we werken alleen maar met honderd procent natuurlijke ingrediënten Directeur Ives Depoortere

De lukken zijn zo populair dat ze zelfs hun eigen feesten hebben in Lo: de Lukkefeesten. Dat blijft ook zo na de verhuis van de productie van de koekjes van Lo naar Ieper. Daar is sinds 1986 een tweede fabriek van Jules Destrooper te vinden. Een verhuis drong zich op omdat er investeringen nodig waren en er in Ieper nog ruimte was om uit te breiden. Maar de koekjes blijven onlosmakelijk met Lo verbonden. Daar blijven dan ook het bezoekerscentrum, waar jaarlijks 25.000 bezoekers over de vloer komen, en een proefbakkerij, waar geëxperimenteerd wordt met nieuwe smaken.

