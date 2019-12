Lo-Reninge overweegt zone 30 in de dorpskernen, flitspalen en trajectcontrole GUS

17 december 2019

Nee 76% Lo-Reninge Het is Lo-Reninge menens als het over de snelheid in de dorpskernen gaat. Nu mag daar 50 kilometer per uur gereden worden, maar dat blijkt te snel. “We overwegen een zone 30 in te voeren. Ook trajectcontrole en extra flitspalen behoren tot de mogelijkheden”, zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). Bewoners krijgen nog tot eind dit jaar inspraak.

“Nog te veel zwaar verkeer dendert door onze dorpen in plaats van de gewestweg N8 te nemen”, stelt Morlion vast. “Dat de verkeersleefbaarheid beter kan, beseffen we. Daarom stuurden we de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) op onderzoek. Metingen tonen aan dat twaalf procent van de chauffeurs de zone 50 in de Zuidstraat in Lo niet respecteert en 26 procent de zone 30 op de Markt niet. In Reninge bleek dat zeventien procent sneller dan 50 kilometer per uur reed in de Lostraat en in de Ieperstraat was dat zes procent. Liefst 82 procent respecteerde de zone 30 aan de school in Reninge niet. De helft van de gecontroleerde voertuigen reed sneller dan toegelaten in de bebouwde kom van Noordschote.”

Zone 30 uitbreiden en controleren

De WVI werkte verschillende scenario’s uit die je nog tot het einde van dit jaar kunt bekijken in het administratief centrum. “Grote herinrichtingswerken van de wegen zitten er niet in op korte termijn”, zegt de burgemeester. “In Reninge staat een flitspaal en daar merken we dat de chauffeurs opmerkelijk trager rijden. Het aantal flitspalen zouden we kunnen uitbreiden. In het centrum van Lo overwegen we trajectcontrole. Een tonnagebeperking kan niet op gewestwegen. Regelmatig krijgen we klachten over de hoge snelheid in de dorpskommen. Uit controle blijkt dat de meeste automobilisten de limiet van 50 kilometer per uur wel respecteert. Die snelheid blijkt echter te hoog voor onze dorpskernen. Daarom moeten we durven nadenken over een uitbreiding van de zone 30 en een verscherpte controle.”

Suggesties en opmerkingen kun je mailen naar mobiliteit@lo-reninge.be.