Lo-Reninge krijgt huisstijl en

bereidt nieuwe website voor Gudrun Steen

06 april 2020

14u10 0 Lo-Reninge ‘Lo-Reninge. Met volle teugen’. Zo verkoopt het Caesarsstadje zichzelf in een nieuwe huisstijl. Rond de zomer wil schepen van Informatie en Communicatie Lieve Castryck (Dynamisch) ook de nieuwe website online hebben.

“We hadden wel een logo, maar een huisstijl was er niet”, zegt Lieve. “Voor de ontwikkeling werkten we samen met de firma Newdays. De vier streepjes in het logo verwijzen naar de vier deelgemeenten Noordschote, Pollinkhove, Reninge en Lo. Ze duiden eveneens op de vier kernwaarden respect, correctheid, verantwoordelijkheid en engagement. Tot slot staan ze symbool voor de vele waterlopen die door onze stad kronkelen. De baseline ‘Met volle teugen’ slaat dan weer op het genieten en dat kan je zeker in Lo-Reninge met zijn natuur, ruimte, wandel- en fietsplezier, gastronomie en streekproducten.”

Nieuw servies

En die huisstijl zal overal opduiken. “Niet alleen op onze briefwisseling”, laat de schepen nog weten. “Er zullen weldra nieuwe vlaggen wapperen en zelfs het servies passen we aan met onze nieuwe stijl. Omdat de buitenspeeldag deze maand niet kan doorgaan door de coronacrisis zullen we alle kinderen belonen met een frisbee en ook daarop zal je ‘Lo-Reninge. Met volle teugen’ zien prijken. De nieuwe inwoners wilden we dan weer verrassen met een paraplu met onze baseline maar ook dat ontmoetingsmoment is uitgesteld.”

Dat het stadsbestuur investeert in een huisstijl is niet toevallig. Het wil na elf jaar zijn stedelijke website vernieuwen. “We hopen die rond de zomer te kunnen lanceren. De toeristische website, die nu afzonderlijk online staat, zullen we integreren op www.lo-reninge.be.”

Alles samen investeert het bestuur 20.000 euro in de huisstijl en website.