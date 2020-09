Lo-Reninge krijgt het aantal coronabesmettingen stilaan onder controle: “Maar nu moeten we waakzaam blijven”

Lo-Reninge

Het lijkt erop dat Lo-Reninge het aantal coronabesmettingen langzaam maar zeker onder controle krijgt. Maandag hadden er nog 37 inwoners Covid-19, dinsdag is er dat één minder. De vrije basisschool De Zonnebloem in Pollinkhove is sinds dinsdag ook opnieuw volledig open. “We zijn hoopvol”, zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). Hij beantwoordt de vragen waarmee zijn inwoners zitten.