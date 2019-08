Landbouwer (80) overleden op erf na aanrijding door landbouwvoertuig Bart Boterman

13 augustus 2019

19u05 0 Lo-Reninge Op een landbouwbedrijf in Zavelhoek in Lo-Reninge is dinsdagnamiddag een 80-jarige landbouwer overleden door een noodlottig ongeval. Het slachtoffer was op het land aan het werken en kwam onder een verreiker terecht. De man werd nog gereanimeerd maar stierf in het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 14.30 uur. Slachtoffer M.C. was aan het werk op het veld. Familieleden die mee aan het werken waren, zag het slachtoffer plots roerloos liggen. “Initieel werd gedacht dat de man onwel was geworden. Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Pas daar bleek dat hij ernstige verwondingen had opgelopen, als gevolg van een aanrijding. De man is er overleden. Alles wijst op een erg tragisch en noodlottig ongeval", zegt korpschef Devid Camerlynck van de politiezone Spoorkin. De aanrijding zou door een familielid zijn gebeurd, die het slachtoffer niet had opgemerkt.

Het parket van Ieper stelde een deskundige aan om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Ook wie precies achter het stuur zat op het moment van de aanrijding, is voorlopig niet honderd procent zeker. “De familie wordt bijgestaan door slachtofferbejegening van ons politiekorps”, voegt de korpschef nog toe.