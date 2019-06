Landbouwbedrijf zonder stroom na blikseminslag Jelle Houwen

19 juni 2019

West-Vlaanderen werd deze ochtend tussen 5 en 6 uur wakker met een fel onweer. Een landbouwbedrijf aan de Ashoop in Lo-Reninge werd om 7.30 uur getroffen door een blikseminslag. De bliksem sloeg in op de toevoerkabel van de elektriciteit, die binnenkomt via een zolder. Dat ging gepaard met enkele vlammen en flitsen. Er kwam ook een brandgeur vrij. Uiteindelijk bleek dat er geen brand was ontstaan, maar de plaats van de inslag raakte wel oververhit. De brandweer moest die afkoelen en controleerde daarna nog de rest van het bedrijf, maar verdere schade was er niet.

Het is voor de landbouwer nog afwachten of hij schade heeft aan zijn elektrische apparaten. Het hele bedrijf zit zonder stroom en is even buiten werking. Fluvius komt de elektriciteit zo snel mogelijk herstellen.