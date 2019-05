Jules Destrooper giet laagje chocolade over zijn Kletskoppen GUS

21 mei 2019

10u10 0

De Kletskoppen van biscuiterie Jules Destrooper zijn vanaf eind mei ook verkrijgbaar met een laagje Belgische chocolade. Kletskoppen zijn dunne en krokante, ronde koekjes gemaakt van zomerboter, bloem, scharreleieren, Belgische kandijsuiker en cashewnoten. "We vonden het tijd om ons gamma van achttien verschillende koekjes uit te breiden met een nieuwe variant", klinkt het bij het bedrijf. "De chocolade die we gebruiken, is een speciale mengeling van cacaobonen uit Amerika, Afrika en Azië die het keurmerk voor duurzame cacaoteelt dragen. De Kletskoppen met Belgische chocolade zijn vanaf eind deze maand exclusief bij Delhaize verkrijgbaar."

Jules Destrooper bestaat sinds 1886. Vier jaar geleden nam de familie Vandermarliere de productie over. Drie kwart van de koekjes die van de band rolt, is voor export. Het assortiment is in tachtig landen verkrijgbaar. Het bedrijf zal de productie dit jaar centraliseren in Ieper, maar behoudt het bezoekerscentrum in Lo.

(GUS)