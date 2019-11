Jongetje (3) bevangen door CO bij schouwbrand Bart Boterman

13 november 2019

12u17 0 Lo-Reninge Een jongetje van 3 is woensdagmorgen bevangen geraakt door CO in een woning op de Burgweg in Lo. Zijn ouders vonden dat hij vreemd reageerde toen ze hem gingen wakker maken en brachten hem over naar het ziekenhuis.

“In het ziekenhuis bleek dat het jongetje CO had binnen gekregen. Op de terugweg verwittigden de ouders de hulpdiensten om hun woning te laten controleren. De brandweer stelde verhoogde CO-waarden vast in de kinderkamer”, vertelt commissaris Toon Fonteyne. “De oorzaak lag bij een schouwbrand, waar roet was beginnen smeulen. Onze ploegen hebben die brand geblust, de woning geventileerd en de hond geëvacueerd. Er moet nog een technicus komen om de schouw verder te controleren”, voegt woordvoerder Kristof Louagie van Brandweer Westhoek toe.

“Het jongetje was er snel weer bovenop en is terug thuis. Maar bij CO-vergiftiging kan het snel gaan, dus de opname in het ziekenhuis kwam niets te vroeg”, besluit Fonteyne.