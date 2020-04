Jenny uit Lo verspreidt poëzie in haar nieuwste boek ‘Alles begint bij het aanraken’ Gudrun Steen

01 april 2020

08u56 0 Lo-Reninge Jenny Dejager (69) uit Lo stelt ‘Alles begint bij het aanraken – In het handschrift van de dichter’ voor. Het is haar elfde uitgave ondertussen. “Poëzie is mijn manier om een klankbord te vinden met de buitenwereld”, zegt ze.

“Ik heb mijn bundel ingedeeld in drie delen: de poëzie van het schone onbehagen, alles begint bij het aanraken en door het harnas van de tijd. “Ik ben geen fuifnummer’, vertelt Jenny. “Als ik poëzie lees dan voel ik mij in bepaalde gevallen aangesproken door de dichter. Dan heb ik het gevoel dat ik contact heb met iemand die op zoek is naar de diepere zin van het leven. Net zoals in mijn tien vorige uitgaven, ervaarde ik ook in dit boek de vrijheid om te spreken over die kleine gevoeligheden die zo moeilijk te delen vallen met nuchtere woorden. Poëzie kerft tot op het bot terwijl de inhoud ook streelt en troost. Schrijven maakt mijn leven zinvol dus ga ik door. Of de volgende uitgave een roman of dichtbundel wordt, kan ik nog niet delen.”

Jenny is leerkracht van opleiding. Ze volgt een opleiding beeldende kunsten in de academie in Ieper en geeft schilderles aan mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Jenny schrijft voor het literair tijdschrift De Verfpot. Haar nieuwste dichtbundel telt 76 pagina’s en kost 16,5 euro. Info: jenny.dejager@hotmail.com.