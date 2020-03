Inbrekers stelen 7.000 euro cash bij Jules Destrooper: “Ze hebben duidelijk geen smaak, want koekjes zijn blijven liggen” Bart Boterman

30 maart 2020

10u24 0 Lo-Reninge Inbrekers hebben toegeslagen in het bezoekerscentrum van koekjesfabrikant Jules Destrooper in de Gravestraat in Lo. Ze sleurden een kluis uit de muur, kregen die open met een slijpschijf en gingen aan de haal met zo’n 7.000 euro. “Onze koekjes hebben ze laten liggen. Zonde. Ikzelf zou er meegenomen hebben”, zegt woordvoerder Frédéric De Gezelle schamper.

De inbraak dateert van de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart, maar werd pas in de loop van vorige week vastgesteld door een magazijnier. Het bezoekerscentrum is immers dicht door de coronamaatregelen, maar de naastgelegen opslagplaats wordt wel nog gebruikt. Het koekjesbedrijf sloot vorig jaar al zijn fabriek in Lo en verhuisde de productie naar de fabriek in Ieper.

“Wellicht dachten de inbrekers dat er nog koekjes worden geproduceerd in het filiaal in Lo en er veel meer cash te rapen was. Ze hebben grote risico’s genomen voor een relatief kleine buit, al gaat het natuurlijk nog steeds om 7.000 euro. De aangerichte schade valt gelukkig mee, behalve aan de kluis waarin het geld zat. Die is volledig stuk”, zegt communicatieverantwoordelijke Frédéric De Gezelle. Ook wat kleingeld uit de kassa is meegenomen.

Gereedschap gestolen uit drie tuinhuizen

De inbrekers moeten hun inbraak goed gepland hebben. In de wijk Albert Dondeynestraat in Lo werd datzelfde weekend namelijk allerhande gereedschap gestolen uit drie tuinhuizen. Het werkmateriaal, waaronder de slijpschijf, werd benut om toe te slaan bij Jules Destrooper, zo bleek achteraf. De gestolen slijpschijf werd teruggevonden bij de opengereten brandkast en is inmiddels teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Politie en parket zijn bezig met een onderzoek.

Geld blijft er niet meer achter

“De inbrekers hadden duidelijk geen smaak, want onze koekjes uit de opslagplaats hebben ze niet meegenomen. Ikzelf had het wél gedaan, want ze zijn heel lekker”, kan Frédéric De Gezelle er nog enigszins mee lachen. “We hopen dat de politie er snel in slaagt om de daders op te sporen. Voor alle duidelijkheid: er zal geen geld meer achterblijven in het bezoekerscentrum, en ook niet in de opslagplaats. Wie probeert in te breken, is er dus aan voor de moeite.”