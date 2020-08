Het komende half jaar verwacht Lo-Reninge verkeershinder door een resem wegenwerken Gudrun Steen

05 augustus 2020

14u55 0 Lo-Reninge Maandag 10 augustus start het herstel van de kasseistroken in de dorpskern van Reninge. Het is het eerste werk in een rij van vele. De komende zes maanden zullen de inwoners en passanten rekening moeten houden met hinder her en der.

Vanaf komende maandag geldt in Reninge een omleiding voor het zware verkeer omdat er dan herstellingswerken starten aan de kasseien. Het plaatselijke verkeer zal wel door kunnen. De werken zullen één maand duren.

De week erop, 17 augustus, beginnen wegenwerken in de Rabbelaresteenweg en de Reningsesteenweg. Daar zullen de betonvakken vervangen worden. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat chauffeurs altijd door kunnen. Dezelfde werken staan eveneens op de planning in de Lostraat, Lindesteenweg, Zuidstraat, Oostvleterenstraat, Burgweg en Sperlakenstraat. “We zullen op hetzelfde moment op verschillende plaatsen werken om alles zo snel mogelijk te kunnen afronden”, zegt schepen Johan Matthys (Dynamisch). “Als er geen onvoorziene omstandigheden zijn, moet alles binnen de 120 werkdagen klaar zijn.” Opgelet. In de werfzones mag je maximum 50 kilometer per uur rijden.