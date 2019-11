Gekantelde kar met bloemkolen verspert openbare weg Bart Boterman

14 november 2019

13u06 0 Lo-Reninge In de Zuidschotestraat in Reninge is donderdagmorgen rond 10.30 uur een kar met twintig bakken bloemkolen gekanteld. De straat was drie kwartier lang versperd.

Het incident gebeurde toen de landbouwer met tractor en kar wilde indraaien op zijn erf. “Hij had de bocht echter iets te scherp genomen. De bakken met bloemkolen kwamen gedeeltelijk over de openbare weg terecht. Wij zijn ter plaatse gegaan om het verkeer te regelen”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin.

De landbouwer stond zelf in voor het wegbrengen van de bakken met bloemkolen. Na drie kwartier was de weg opnieuw vrij, nadat de kar was weggesleept naar het landbouwbedrijf.