Gaslek in Fintele door graafwerken Bart Boterman

21 april 2020

11u05 1 Lo-Reninge Bij graafwerken langs de Vaartdijk in Fintele, een gehucht bij Lo-Reninge, is maandag rond 14 uur een gaslek ontstaan.

Een aannemer beschadigde een gasleiding met een werfkraan, waardoor gas ontsnapte. Politie, brandweer en nutsmaatschappij kwamen ter plaatse. De omgeving werd even afgezet, maar er was geen gevaar voor omwonenden of het verkeer. Het lek was na enkele uren gedicht.