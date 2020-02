Eric en Jocelyne geven elkaar het jawoord op Valentijnsdag GUS

14 februari 2020

16u57 0 Lo-Reninge Valentijn is de geknipte datum om te trouwen, vonden Eric Cambier en Jocelyne Moffroid. Burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) haalde voor het eerst een drankje uit, wat hij voortaan na elk huwelijk zal doen.

Om het burgerlijk huwelijk wat feestelijker te maken in het administratief centrum trakteert het stadsbestuur voortaan met cava of fruitsap. De primeur was weggelegd voor Eric en Jocelyne uit Pollinkhove, die letterlijk konden toosten op een lang en gelukkig leven. Huwen in Lo-Reninge is nog gratis en ondanks de romantische datum waren Eric en Jocelyne de enige trouwers op Valentijnsdag.