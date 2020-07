Deze zomer in elke deelgemeente twee gratis activiteiten op donderdag Gudrun Steen

04 juli 2020

11u40 0 Lo-Reninge Het gezellige Caesarsstadje Lo-Reninge belooft deze zomer in elke deelgemeente twee leuke activiteiten. Dat zijn vooral optredens maar ook een film.

Het was even zoeken naar de toeristische mogelijkheden deze zomer maar optredens en een film kunnen in Lo-Reninge perfect. Inschrijven is verplicht en kan via de Facebookpagina ‘Toerisme Lo-Reninge’. Alle activiteiten zijn gratis. Je bent telkens vanaf 19 uur welkom, de optredens starten een uur later. De eerste muzikale avond staat op donderdag 9 juli op het programma in het volkscafé Bij De Witten in Pollinkhove. Marino Punk en De Toape Geraapte beloven een avond vol ambiance. Daarna is er elke donderdag een geanimeerde avond. Astrid en Sofie staan gepland op donderdag 16 juli in Convent 2.0 in Reninge. Dat is gekoppeld aan de meest recente Kampioenenfilm. Andere locaties die deze zomer nog aan bod komen zijn Den Engel in Lo, Hooiland in Noordschote, Pypegaele in Reninge, Hooipiete in Pollinkhove en Lo op het Vateplein.