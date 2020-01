Burgemeester verbaasd maar begripvol over protest tegen uitbreiding pluimveebedrijf GUS

30 januari 2020

17u29 0 Lo-Reninge Tegen de provinciale goedkeuring om een pluimveebedrijf in Lo uit te breiden met 100.000 extra kippen is een klacht ingediend. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) moet nu uitspraak doen. Volgens burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) is de wettelijke procedure gevolgd.

“De aanvraag dateert al van midden vorig jaar”, duidt de burgemeester. “We hebben alle wettelijke stappen gevolgd en gaven met het stadsbestuur een positief advies mits het naleven van strenge voorwaarden. Zo legden we op dat het bedrijf moest investeren in een weegbrug wat het ook van plan is. Er moest ook voldoende aandacht zijn voor de aanplant van groen en voor de emissie. De Deputatie gaf positief advies maar daartegen heeft de Vlaamse Milieufederatie klacht ingediend. Die federatie weet zich gesteund door Greenpeace. Ik begrijp die proteststem maar de lokale overheid kan niets verweten worden. Wij kunnen enkel de wet volgen. Je kan je terecht de vraag stellen of een pluimveebedrijf met om en bij de 180.000 kippen wel thuishoort in een stad met 3000 inwoners. Alleen al bij de vele transporten stel ik mij vragen. Het zal de bevoegde minister zijn die de knoop moet doorhakken. Zo lang de wet niet wijzigt denk ik niet dat hier iets verkeerds is gebeurd.”