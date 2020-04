Buitenspeeldag afgelast, dus krijgt elk kind in Lo-Reninge een gratis frisbee Gudrun Steen

20 april 2020

16u00 0 Lo-Reninge Door de coronamaatregelen is de geplande Buitenspeeldag op woensdag 22 april afgelast. Om het speelplezier toch te garanderen, trakteert het stadsbestuur van Lo-Reninge elk kind op een gratis frisbee.

“We willen onze jeugd wel motiveren om buiten te spelen”, zegt schepen Wout Cornette (Dynamisch). “Daarom delen we frisbees uit met daarop onze nieuwe huisstijl. Het belooft de hele week mooi weer te worden, dus het ideale moment om het cadeautje uit te testen. We trakteren alle kinderen van 6 tot 12 jaar, want dat is ook de doelgroep van de afgelaste Buitenspeeldag. In totaal leveren we 175 frisbees aan huis.”

Lien Vandergucht van de jeugddienst roept op om foto’s en filmpjes van het frisbeeplezier achter te laten op de Facebookpagina ‘jeugddienst Lo-Reninge’. Zo kun je elkaar inspireren. De datum voor de volgende Buitenspeeldag ligt al vast op woensdag 21 april 2021.