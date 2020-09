Brandweer heeft handen vol met brandende mesthoop Bart Boterman

05 september 2020

16u04 0 Lo-Reninge De brandweer van Lo rukte zaterdagmorgen uit voor een brandende mesthoop op een landbouwbedrijf in de Burgweg in Pollinkhove, deelgemeente van Lo-Reninge.

De oorzaak van de brandende mesthoop was volgens de pompiers zelfontbranding. Gevaar voor naastgelegen gebouwen was er niet. De brandweer had de handen vol met de mesthoop uiteen te halen en het branden te stoppen. Er kwam ook heel wat bluswater aan te pas.