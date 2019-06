Brandweer bevrijdt tien varkens uit beerput Jelle Houwen

10 juni 2019

18u31 0 Lo-Reninge De brandweer van Lo-Reninge had de handen vol met het bevrijden van tien varkens die in een beerput terecht gekomen waren. Het ongeval gebeurde in een boerderij in de Nieuwstraat in Lo-Reninge.

Tien varkens, tussen de 40 en 45 kilogram zwaar, kwamen in de beerput terecht. Dat gebeurde nadat de betonnen vloer ingezakt was door betonrot, ontstaan door het ammoniak uit het varkensmest dat in groten getale aanwezig is in de stallen. De brandweer had een flinke karwei met het redden van de dieren maar kon alle varkens levend naar boven halen.