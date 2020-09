Al meer dan 22 besmettingen in het al roodgekleurde Lo-Reninge Gudrun Steen

10 september 2020

17u16 13 Lo-Reninge Gisteren stond de teller in Lo-Reninge op 15 mensen die besmet waren met Covid-19. Vandaag zijn er dat al meer dan 22. Burgemeester Lode Morlion (Dynamisch) verwacht dat dat aantal nog een paar dagen zal toenemen.

“Vanmorgen zag ik op de zorgatlas 22 besmettingen staan maar ik vermoed dat het er ondertussen al wat meer zullen zijn”, reageert de burgemeester. “Mijn telefoon staat roodgloeiend. Onze inwoners zijn oprecht bezorgd. Het enige wat we kunnen doen is voorzichtig blijven en de maatregelen volgen. Ik sta voortdurend in contact met onze huisartsen. Ook met het woonzorgcentrum in onze stad heb ik regelmatig overleg. Daar mogen uit voorzorg slechts twee personen op de kamer van de bewoner en dat gedurende een half uurtje. We hadden al de voetbaltrainingen en de startmomenten van twee jeugdverenigingen afgelast. Volgende week kunnen ook de geplande kasteelklassen voor de leerlingen van de basisschool niet doorgaan. Dat wordt uitgesteld. Ik verneem dat het in de vrije basisschool Zonnebloem in Pollinkhove bij die ene besmette juf is gebleven. De overige leerkrachten zouden niet besmet zijn.” De burgemeester moedigt zijn inwoners aan om op de tanden te bijten en vol te houden.

In het AZ West in Veurne laten ze weten dat er momenteel geen patiënten liggen op de Covid-afdeling. Het ziekenhuis is wel bezorgd over de situatie in Lo en volgt het nauwlettend op.