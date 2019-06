450 biggen sterven bij brand op varkenshouderij Bart Boterman

01 juni 2019

15u18 2 Lo-Reninge Op een varkenshouderij in Ashoop in Lo-Reninge zijn vrijdagavond 450 biggen gestorven na een zware brand in een varkensstal. Het vuur ontstond rond 20.30 uur in een kantoorgedeelte van de stal. Landbouwer Dries Debyser was op dat moment op het land aan het werken.

“Ik zat in mijn tractor en zag in de verte een rookpluim opstijgen boven het erf. Ik heb onmiddellijk de brandweer gebeld en ben naar huis gereden. Maar de brand was al ver gevorderd. De tol is erg zwaar”, zegt landbouwer Dries. Het kantoorgedeelte brandde volledig uit en heel wat biggen in de naastgelegen stal stierven door de hitte. De andere biggen kwamen wellicht om door verstikking. “De brandweer kon voorkomen dat de brand nog verder uitbreidde naar het gedeelte waar de zeugen zitten. Die hebben het gelukkig overleefd”, aldus Dries Debyser, die vrij aangeslagen is. Op zijn bedrijf zitten zo’n 200 zeugen.

Volgens brandweerkapitein Guido Snick van de post Lo-Reninge is de precieze oorzaak niet duidelijk. Mogelijks een defect elektrisch apparaat in het kantoorgedeelte. De brandweer van Lo-Reninge was tot middernacht bezig met de interventie en kon rekenen op de hulp van de post Diksmuide met een tankwagen. Voor landbouwer Dries Debyser wordt de brand een verzekeringskwestie.