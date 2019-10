136 slachtoffers in een maand: dodelijke hoogspanningslijn Noordschote krijgt reflecterende plaatjes voor vogels GUS

10 oktober 2019

13u57 1 Lo-Reninge De hoogspanningslijn in Noordschote is de meest dodelijke voor vogels in België. In één maand kunnen er tot 136 ‘draadslachtoffers’ vallen in het vogelrijke gebied. Daarom hingen netbeheerder Elia en Natuurpunt vijfhonderd firefly’s, of reflectoren, over drie kilometer kabel.

Firefly’s zijn plaatjes van elf bij vijftien centimeter met aan weerszijden reflectoren. “Samen met Elia hebben we er aan de hoogspanningslijn in Noordschote vijfhonderd gehangen over een afstand van drie kilometer”, legt Dominique Verbelen van Natuurpunt uit. “Die lijn is een van de dodelijkste van het land en loopt door de vogelrijke IJzervallei. Vorig jaar hebben we de impact onderzocht en van maart tot april vielen er 136 slachtoffers te betreuren, 27 soorten in totaal. Het ging vooral om de kievit en de spreeuw, maar ook zeldzamere vogels, zoals de kemphaan en de tureluur vonden de dood door tegen die kabel te vliegen. Omgerekend betekent dit dat de lijn van Noordschote jaarlijks minstens 458 slachtoffers per kilometer hoogspanningsleiding maakt. Dat net daar zoveel vogels tegen de leiding vliegen, heeft te maken met de natuurrijkdom. Het gebied geniet internationale bescherming door de hoge aantallen vogels die er zijn. Momenteel overwinteren er meer dan 100.000 watervogels en er komen ook meer dan 140.000 meeuwen slapen.”

In zo’n belangrijk gebied moeten vogels dus beschermd worden. Daarom gingen Elia en Natuurpunt over tot actie. “We hebben de firefly’s met een clip vastgemaakt op de kabels waardoor ze bewegen in de wind. De reflectoren weerkaatsen het licht en zo merken vogels de lijnen beter op. Dat is vooral nuttig als het begint te schemeren. Net dan vliegen vogels op en af. Volgend jaar hopen we minder slachtoffers te vinden.”

België telt 5.700 kilometer aan hoogspanningslijnen en jaarlijks komen er tot 500.000 vogels om het leven omdat ze er tegen vliegen.