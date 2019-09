’t Convent 2.0 krijgt stilaan vorm: geen restaurant meer, wel vier feestzalen en een gastenverblijf GUS

18 september 2019

14u31 1 Lo-Reninge ’t Convent 2.0, in het teloorgegane sterrenrestaurant van Rudi Devolder in Lo-Reninge, krijgt vorm. De Roeselaarse ondernemer Dominique Pauwelyn (51) opent er volgend jaar vier feestzalen en een gastenverblijf. Een zaal, in de legendarische crypte, is al afgewerkt. De wijngaard is voor de helft behouden en op termijn komt er misschien weer een helihaven.

“Een restaurant komt er niet meer in ’t Convent 2.0. Het moet uitgroeien tot dé plaats voor evenementen”, hoopt Dominique. “We richten vier zalen in voor samen vijfhonderd bezoekers. Die komen in de oude crypte, de vroegere ontbijtzaal, de wellness van vroeger en in een nieuwe vleugel die we aan de voorkant zullen bouwen. We kiezen daar voor een hedendaagse grijze look afgewerkt met hout. Het voormalige hotel vormen we om tot luxueus gastenverblijf voor 18 tot 36 gasten. Dat moet begin volgend jaar klaar zijn. De evenementenzalen hopen we tegen de late zomer van 2020 te kunnen openen. De crypte is al afgewerkt”, legt Pauwelyn uit.

Wijngaard

“De oude boerderij hebben we afgebroken omdat die niet meer te renoveren viel. Er zijn ook een paar recentere niet-vergunde gebouwen tegen de vlakte gegaan. De wijngaard hebben we voor de helft behouden. Samen met een wijnclub uit het Roeselaarse zullen we die onderhouden. Dit najaar zullen we de omgeving aanpakken en de parking voor honderd wagens aanleggen. We werken aan een nieuwe vergunning voor de helihaven op het domein. Eerst willen we echter het gebouw tijdig af krijgen. We zullen de zalen ‘kaal’ verhuren. De klanten kunnen die dan naar hun smaak en budget inrichten. Personeel werven we niet aan om ’t Convent 2.0 te starten. Ik ben het aanspreekpunt.” Een eerste evenement ligt al vast. Dat wordt een modeshow verzorgd door Lingerie Josy uit Veurne van Eveline Degrieck, de partner van Dominique.

Uit de hand gelopen hobby

Dominique Pauwelyn runt in Roeselare Flandria Cool, een onderneming gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van koelcellen. “Ik heb een zwak voor sites met een rijke geschiedenis. Ondertussen is die hobby iets uit de hand gelopen”, lacht Dominique. “Mijn eerste project was de heropbouw van de Heerlijkheid van Marrem in Wevelgem. Twee jaar geleden bouwde ik de voormalige Opel-garage Flandria in Roeselare om tot Brasserie Flandria, die uitgebaat wordt door mijn zonen Jan-Willem en Louis. Met de verkoop van mijn zaak in Wevelgem werd de aankoop van ’t Convent mogelijk. In de achttiende eeuw woonde in dat historische gebouw een Franse kloosterorde, later werd het een landbouwbedrijf en zelfs kunstenaar José Vermeersch heeft er gewoond, tot Rudi en Sonja in 1978 ’t Convent openden. In de zomer van 2018 heb ik het pand gekocht. Het gebouw spookte al jaren door mijn hoofd. Wat een rijke geschiedenis heeft dat domein! Ik herinner me nog het speciaal getrainde zwijntje Rabass dat in 2005 de eerste truffel uit West-Vlaamse bodem haalde. Het kleine Reninge stond op de nationale kaart. Misschien geef ik die truffelplantage wel een nieuw leven.”

Meer info op www.convent.be.