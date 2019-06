“Breivirus bracht ons dichter bij elkaar”: ontdek ‘wollige’ kunst in Lo-Reninge GUS

26 juni 2019

15u14 0 Lo-Reninge Wat kan je doen met 4.000 bollen wol? Het antwoord vind je vanaf zaterdag langs de poëzie- en beeldenroute in Lo-Reninge. Tientallen verenigingen en vrijwilligers lieten de voorbije maanden geen steek vallen. Banken, boomstammen en omheiningen waren nog nooit zo kleurrijk.

“Vorig jaar reisden we door Frankrijk. Een brug aangekleed met kleurrijke slingers trok mijn aandacht. Mochten die daar niet hebben gehangen dan waren we nooit gestopt in dat kleine dorpje. Het inspireerde me voor het kunstproject in Lo-Reninge”, zegt VVV-voorzitster Marleen Lodens. “Met de VVV kochten we 4.000 bollen wol aan. Het was onvoorstelbaar hoeveel respons we kregen.” Dat bevestigt ook Sofie Verstraete van het bezoekerscentrum Lauka. “We riepen een dertigtal verenigingen samen en de kleine helft heeft meegewerkt. We mobiliseerden ook kinderen via de scholen, de academie en de buitenschoolse kinderopvang. Je mag gerust spreken van een breivirus. Het heeft de mensen dichter bij elkaar gebracht. In woonkamers kwamen ze bijeen om bij een kop koffie en een stukje cake te breien en haken. De deelnemers mochten zelf kiezen wat ze in het straatbeeld extra kleur wilden geven. Dat zorgt ervoor dat er zowel in Lo als in Reninge, Noordschote en Pollinkhove wollige kunst te zien is.” De kunstroute is vanaf zaterdag voor iedereen toegankelijk. Bij Lauka op de Markt in Lo is het gratis plannetje beschikbaar.

Beelden en poëzie

De beelden- en poëzieroute is het grootste evenement deze zomer in Lo-Reninge. “Wim Chielens heeft naar goede gewoonte de poëzie geselecteerd waarvan je langs een parcours van twee kilometer kan genieten”, laat Sofie nog weten. “Daarnaast plaatsten we het werk van zeventien kunstenaars langs een fietsroute van 25 kilometer. Op beide trajecten kan je ook de werken in wol spotten. We zetten zo onze stad op een andere manier in de kijker.”

Nog meer actie in Lo deze zomer want de stad doet mee aan de wandelhappening ‘Pelgrimsroute Sint-Jacob van Compostella’. Die negendaagse tocht start op zaterdag 20 juli in Diksmuide. Lo-Reninge is de eindbestemming van die eerste dag en meteen ook de start voor de tweede dag. In augustus passeren de deelnemers van de Vierdaagse van de IJzer door het Caesarstadje.

Lauka is in juli en augustus elke dag open van 9.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Info: www.lauka.be.