LIVE EERSTE SCHOOLDAG. Piekfijn uitgedost naar school en kindjes worden ontvangen door mascotte

Pittem Nieuw politiek hoofdstuk afgetrapt in Pittem: Fraeyman neemt burgemees­ters­sjerp over van Delaere

Er is een nieuw politiek hoofdstuk gestart in Pittem. In de gemeenteraadszaal kwam woendagavond veel publiek opdagen voor wat een feestelijke, ceremoniële gemeenteraad werd. Denis Fraeyman is voortaan de burgemeester van Pittem, terwijl er met Heidi Lievrouw ook een nieuwe schepen aangesteld werd.

10:52