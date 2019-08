Zoon van gemeenteraadslid Patrick Bouvin huwt met Emili Schepers vdt

19 augustus 2019

15u34 0

Gemeenteraadslid en voormalig schepen Patrick Bouvin mocht zijn zoon Jeroen naar het gemeentehuis leiden voor diens huwelijk met Emili Schepers uit Hoeleden. Jeroen is ook secretaris van de gemeentelijke sportraad. Samen met Emili neemt hij zijn intrek in hun nieuwbouwwoning in Wommersom.