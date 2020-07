Zes maanden met uitstel voor slagen aan partner en vernielingen KAR

15 juli 2020

15u14 0 Linter Een 27-jarige man uit Linter is veroordeeld tot zes maanden cel voor slagen aan zijn partner en vernielingen.

Bary V. ging op 16 augustus vorig jaar door het lint. Zijn vrouw kreeg ervan langs en hij vernielde in zijn razernij een televisie en wasrek. In het bijzijn van twee kinderen dreigde hij met een honkbalknuppel. Daarna vertrok hij met het wapen in zijn auto. De twintiger kampt al langer met een cannabisverslaving is daarvoor momenteel opgenomen in een instelling.

V. passeerde ooit al voor de jeugdrechter voor feiten van diefstal, vernielingen, heling en inbreuken op de drugswetgeving. Zowel de celstraf van zes maanden als de geldboete van 800 euro is met uitstel. Als voorwaarde moet hij zich verder residentieel laten begeleiden.