Weerspannige veelpleger slaat agent Kristien Bollen

01 augustus 2019

De politie van zone Getevallei kreeg woensdagavond rond 20.15 uur een oproep voor een verdachte auto in de Hespensesteeg in Linter. In de auto met Franse nummerplaten zat een man die onmiddellijk verbaal agressief reageerde tegen de politieploeg. Er werd ook een ambulance opgeroepen omdat de man schuim op de lippen had. Ook tegen de ambulanciers stelde de man zich verbaal agressief en uitdagend op. De man, een 32-jarige uit Zoutleeuw die gekend is als veelpleger in het arrondissement Leuven, haalde uiteindelijk uit en sloeg één van de agenten in het gezicht. Hierop ontstond er een schermutseling waarin de andere politiemensen en de ambulanciers erin slaagden de man te overmeesteren en te boeien.

Er moest pepperspray worden ingezet om de man te bedaren. Ook tijdens de overbrenging naar het politiebureau bleef de dertiger zijn woede koelen op de binnenzijde van de politiecombi. De volgende dag erkende de man de slagen en de weerspannigheid. Het parket besliste om hem onmiddellijk te dagvaarden in toepassing van het snelrecht. Hij zal zich in september moeten verantwoorden voor weerspannigheid, smaad en opzettelijke slagen en verwondingen.