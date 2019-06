Watergroep: “Er stelt zich geen probleem met de waterhardheid in Linter” vdt

07 juni 2019

14u56 3

De Watergroep is verrast over het artikel ‘Open Vld pleit voor minder kalk in het water’. Daarin vraagt de oppositiepartij voor 30 procent minder kalk in het water in Linter. De politici sturen aan op een nieuwe onthardingsinstallatie. “Dit verbaast ons aangezien de inwoners van Linter sinds februari 2018 water krijgen uit het gerenoveerde waterproductiecentrum in Zoutleeuw”, zegt Kathleen De Schepper, woordvoerder van De Watergroep.

“Deze installatie werd onder meer gebouwd naar aanleiding van de zogenaamde ‘witte beek’, een beek achter het waterproductiecentrum die helemaal wit kleurde omwille van kalklozingen uit de oude onthardingsinstallatie”, gaat Kathleen verder. “Die installatie draait stabiel met een hardheid van 20 Franse graden, wat beschouwd wordt als middelhard water (tussen 15 en 30 Franse graden). De wettelijke ondergrens bij centrale deelontharding bedraagt 15 Franse graden.”

In het artikel wordt ook verwezen naar de nieuwe onthardingsinstallatie in Velm, die Sint-Truiden van zachter water voorziet. “Nu is het zo dat het calciumgehalte, wat voor kalkafzetting zorgt, in het waterproductiecentrum van Zoutleeuw ongeveer even hoog is als het calciumgehalte in het waterproductiecentrum van Velm. De inwoners van Linter krijgen dus al water met ongeveer hetzelfde calciumgehalte als de inwoners van Sint-Truiden”, benadrukt Kathleen De Schepper. “De nieuwe onthardingsinstallatie maakt meteen ook komaf met de kalklozingen in de beek achter het waterproductiecentrum. Bovendien is de nieuwe installatie milieuvriendelijker doordat het volume spoelwater afneemt met 130.000 kubieke meter per jaar.”