Wagen knalt tegen geparkeerde auto en vlucht Kristien Bollen

16 oktober 2019

In de Dorpsstraat in Linter ter hoogte van de kerk stelde de eigenaar van een wagen dinsdagnamiddag rond 13.45 uur vast dat zijn geparkeerde auto zwaar beschadigd was door een aanrijding. Het aanrijdende voertuig had echter de vlucht genomen. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en speurt de bestuurder die de vlucht nam op.