Volksvertegenwoordiger Bram Delvaux proeft van boerenleven tijdens stage bij landbouwbedrijf van Raf Jonckers Kristien Bollen

21 augustus 2020

19u48 2 Linter Volksvertegenwoordiger in het Federaal Parlement en Eerste Schepen stad Tienen Bram Delvaux is op stage gegaan bij een landbouwbedrijf in Wommersom. Hij deed dit op uitnodiging van Boerenbond. Boerenbond wil met deze stages land- en tuinbouwers en politici dichter bij elkaar brengen. Tijdens de Boerenbond-zomerstages krijgen politici de kans om persoonlijk het beheer van land- en tuinbouwbedrijven te ervaren en om er de handen uit de mouwen te steken. De stage is eveneens een gelegenheid om met de bedrijfsleider te praten over diverse thema’s. Hoe ziet een dag op een landbouwbedrijf eruit? Wat zijn de uitdagingen? Tegen welke obstakels botsen land- en tuinbouwers?

“Bram Delvaux heeft in zijn functie regelmatig te maken met dossiers die een directe impact hebben op onze land- en tuinbouwbedrijven”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “Het is dan ook een buitenkans om hem via een zeer praktische zomerstage te laten ervaren hoe het werk op de hedendaagse land- en tuinbouwbedrijven er aan toe gaat en wat de uitdagingen van onze bedrijfsleiders zijn.”

Volksvertegenwoordiger Delvaux ging op zomerstage op het bedrijf van Raf Jonckers. Raf baat in de Hagelandse Getevallei een melkvee- en vleesveebedrijf uit. Hij nam het bedrijf over van zijn vader en zit al meer dan 15 jaar in de boerenstiel. “Het is een unieke ervaring om de situatie in de sector beter te begrijpen” zegt Bram Delvaux. Bram moest al vroeg op post zijn, want Raf die al meer dan 15 jaar in de Hagelandse Getevallei een melkvee- en vleesveebedrijf runt dat hij overnam van zijn vader, gaat al om zes uur aan de slag. “Dan loopt inderdaad de wekker al af” zegt Raf. Ik graai dan snel een appel mee en duik al in de stal om de 70 melk- en de 50 vleesrunderen te verzorgen.”

Meteen mocht Bram de handen uit de mouwen steken en dook mee de stal in om de dieren te voederen, op de weide plaatsen en te verzorgen. Een intensief werkje. “Voor velen is dit inderdaad vrij onbekend” geeft Bram. toe “Dit is een mooi initiatief om te ervaren wat de stiel inhoud. Men steekt veel tijd en energie in om te zorgen dat de dieren gezond blijven, daarbovenop komt ook nog eens de administrative molen die men moet verwerken. Met ons op deze manier bij elkaar te brengen kunnen we horen en ondervinden waar de noden en grieven juist liggen. De landbouw verdient echt wel onze steun.”